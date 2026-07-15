ميسي يواصل كتابة التاريخ في مشاركته السادسة بكأس العالم

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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في إنجاز كروي يلامس الخيال، يواصل ليونيل ميسي، أيقونة كرة القدم الأرجنتينية، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، متحدياً قوانين الزمن والتقدم في السن. ففي مشاركته السادسة في كأس العالم، وهو رقم قياسي يشاركه فيه كريستيانو رونالدو، يقدم ميسي نسخة استثنائية من نفسه، حيث لا يزال في قلب المنافسة على لقب الحذاء الذهبي، متصدراً سباق الهدافين بـ 8 أهداف و 3 تمريرات حاسمة. لكن ما يلفت الأنظار حقاً هو التحول العميق في أسلوبه، الذي يجعله يبدو وكأنه يعيد ابتكار كرة القدم من جديد في عامه الـ 39.

على عكس العديد من النجوم الذين يضطرون لتغيير أدوارهم مع تقدم العمر، لم يكتفِ ميسي بالتكيف السلبي مع تراجع سرعته البدنية. بل قام بإعادة تشكيل شامل لطريقة لعبه، ليتحول إلى مايسترو الملعب الذي يتحكم في إيقاع المباريات ببراعة لا مثيل لها. هذا الموسم، يظهر ميسي بقدرة فائقة على صناعة الفرص، حيث يطلق 33 تسديدة ويصنع 21 فرصة، ليبلغ مجموع مساهماته 54 محاولة وتمريرة حاسمة، وهو أعلى معدل منذ إنجاز دييغو مارادونا الأسطوري في مونديال 1986. اللافت للنظر هو أن كل هذا يتحقق رغم أنه يقضي 47% من وقت اللعب سيراً على الأقدام، وهي نسبة الأعلى بين جميع اللاعبين في البطولة، مع انخفاض ملحوظ في المسافة المقطوعة والانطلاقات السريعة.

إن قدرة ميسي على التأثير في مجريات اللعب بهذه الطريقة المبتكرة تضع فرق الخصم في معضلة حقيقية. فالمدافعون يجدون أنفسهم مضطرين لمطاردته، مما يفتح مساحات خلفهم، أو يمنحونه حرية الحركة التي يستغلها بذكاء. هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج رحلة طويلة من التطور والتكيف بدأت مع بداياته في برشلونة، مروراً بتجاربه مع مدربين عظماء مثل فرانك ريكارد وبيب غوارديولا، وصولاً إلى أدواره المتغيرة مع المنتخب الأرجنتيني وإنتر ميامي.

لقد شهدنا تحولات ميسي المتعددة، من الجناح المراوغ إلى المهاجم الوهمي الذي غير المفاهيم التكتيكية، وصولاً إلى صانع الألعاب الذي يدير دفة الفريق. كل مرحلة كانت تمثل إعادة اختراع كاملة لشخصيته الكروية. حتى مع تقدمه في العمر، استطاع أن يحافظ على توهجه، بل يعمق من فهمه للعبة، مدركاً أن الذكاء الكروي وقراءة الملعب يمكن أن يعوضا عن السرعة البدنية.

إن قصة ميسي هي قصة إلهام حقيقي، تتجاوز مجرد الأرقام والإحصائيات. إنها قصة لاعب لم يخشَ التغيير، بل احتضنه ليصبح أفضل نسخة من نفسه في كل مرحلة. إنه يثبت لنا أن الشغف والذكاء والقدرة على التكيف هي مفاتيح البقاء في قمة اللعبة، مهما تقدم العمر. فعبقريته لا تكمن فقط في مهاراته الفائقة، بل في قدرته اللامتناهية على إعادة ابتكار ذاته، ليظل دائماً في طليعة كرة القدم.