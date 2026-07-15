إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز

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تستعد شرطة أتلانتا لمباراة قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وإنجلترا اليوم الأربعاء، وهي مباراة يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر عالية لوقوع اضطرابات ومشكلات، بالنظر إلى تاريخ العداء بين البلدين.

وأعلنت إدارة شرطة أتلانتا أنها ستعزز الإجراءات الأمنية، وهي إجراءات استباقية جاءت نتيجة تقييم أمني مستمر. ويستضيف الملعب الواقع في وسط مدينة أتلانتا عادةً مباريات دوري كرة القدم الأمريكية والدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

ووردت تقارير متفرقة عن اضطرابات طفيفة في الفترة التي سبقت المباراة، لكن الأجواء كانت هادئة صباح اليوم الأربعاء، حيث تجمع المشجعون في المقاهي والحانات أو لعبوا الورق أثناء انتظارهم خارج الملعب.

وفي المكسيك، في وقت سابق من البطولة، حدث تدافع مميت أثناء احتفال للمشجعين، لكن كأس العالم هذه خلت عموما من الاضطرابات العنيفة التي شابت بعض المباريات في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ومع ذلك، فإن السلطات لا تريد المجازفة. ولأول مرة في هذه البطولة، سيتم توجيه مشجعي الفريقين المتنافسين لدخلو الملعب عبر مداخل منفصلة.

ويعود التنافس بين الأرجنتين وإنجلترا إلى عقود مضت، وينبع من الخلافات في مباريات كرة القدم والتوترات التاريخية على حد سواء. واشتد هذا التنافس في أعقاب الصراع العسكري الذي اندلع عام 1982 بين البلدين حول جزر فوكلاند/مالفيناس وجورجيا الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، والذي أسفر عن مقتل 907 أشخاص.

وقال وزير الأمن الأرجنتيني إن مشجعي الأرجنتين لن يتمكنوا من إدخال أي أعلام إلى الملعب تدعي السيادة على الجزر.

وتحظر قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إدخال أي أشياء إلى الملاعب تنطوي على دلالات سياسية، على الرغم من أنه في وقت سابق من البطولة في لوس انجليس، دخل الملعب إيرانيون-أمريكيون يحملون أعلاما وذلك احتجاجا على حكومة طهران، واستمرت المباراة دون أي مشكلات.