ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستعيد انتشار قواتها في لبنان بهدف تركيز جهودها العسكرية على المواجهة مع إيران، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون إيجابية في المرحلة الحالية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح ترامب أن “من الجيد أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى، وهي إيران”، في إشارة إلى التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران.

وتناول الرئيس الأميركي أيضاً ملف “حزب الله”، معتبراً أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع الحزب داخل سوريا.

وأضاف ترامب أن الشرع “سيتعامل مع حزب الله بطريقة مختلفة، ولن يهدم المباني”، مشيراً إلى أنه سيكون “أكثر دقة من الإسرائيليين” في معالجة هذا الملف.

وأكد الرئيس الأميركي أنه يعلم أن الرئيس السوري يرغب في القيام بذلك، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الدور أو آلية تنفيذه.