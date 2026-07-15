عملية استخباراتية تقود قوات العمالقة لضبط شحنة مواد لتصنيع الأسلحة متجهة إلى الحوثيين

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية، ضبط قارب في مضيق باب المندب كان يحمل مواد ومعدات نوعية تُستخدم في تصنيع الأسلحة، قالت إنها كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي ألإرهابية في محافظة الحديدة، في عملية وصفت بأنها جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة.

وقالت القوات، في بيان، إن الدوريات البحرية التابعة لها والمتمركزة في قطاع باب المندب اعترضت القارب وتمكنت من السيطرة عليه وإلقاء القبض على طاقمه، الذين وصفتهم بأنهم مهربون تابعون لجماعة الحوثي، بعد عملية رصد ومتابعة استخباراتية سبقت عملية الضبط.

وأضاف البيان أن الأجهزة المختصة باشرت فحص محتويات الشحنة وتحريزها بالكامل، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، مؤكدة أنها ستعلن في وقت لاحق تفاصيل المواد والأصناف المضبوطة بعد انتهاء أعمال الفحص والتحقيق.

وتأتي العملية في ظل استمرار الجهود الحكومية لتشديد الرقابة على خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الدولية، كما سبق أن أعلنت القوات البحرية اليمنية وقوات التحالف في مناسبات عدة اعتراض شحنات بحرية قالت إنها كانت تحمل أسلحة أو مكونات عسكرية ومواد تستخدم في دعم القدرات القتالية للحوثيين.