عاجل: واشنطن تؤكد دعم أي تحرك عسكري سعودي ضد الحوثيين وتتمسك بتصنيفهم منظمة إرهابية

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بإعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضوء الأخضر للسعودية لاتخاذ عمل عسكري ضد جماعة الحوثي، عقب الهجمات التي استهدفت المملكة، مؤكدة التزام واشنطن بأمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان لقناة الحرة تابعة محرر مأرب برس " أن "نحن على علم بهذه التقارير ونتابع الوضع عن كثب كما نؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة والتي ازدادت قوة في ظل إدارة الرئيس ترمب."

وأكدت الوزارة دعمها للمملكة في مواجهة ما وصفته بالتهديدات الإيرانية، قائلة: "نؤكد وقوف الولايات المتحدة بـحزم إلى جانب السعودية في مواجهة العدوان الإيراني بما في ذلك هجمات الحوثيين المدعومين من إيران."

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحماية أمن المملكة واستقرار الشرق الأوسط، مضيفًا: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بأمن المملكة واستقرار المنطقة. استراتيجية الأمن القومي للإدارة الأمريكية مبنية على أن مصالحنا الأساسية في المنطقة تشمل ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومنع تصدير الإرهاب ومن الضروري للغاية مواصلة الجهود للتصدي للحوثيين المدعومين من إيران وغيرهم من الجماعات الإرهابية في اليمن التي تهدد هذه المصالح الأمريكية."

كما أكدت الخارجية الأمريكية استمرار العمل بقرار إدارة الرئيس ترمب بشأن جماعة الحوثي، وقالت: "نؤكد مواصلة تطبيق قرار إدارة ترمب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية."

وجاء البيان في أعقاب تقارير تحدثت عن منح الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر للسعودية لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد جماعة الحوثي، بعد هجمات استهدفت الأراضي السعودية، في وقت تؤكد فيه واشنطن استمرار شراكتها الأمنية مع الرياض ودعمها لجهود حماية الملاحة الدولية ومواجهة التهديدات الإقليمية.