إعلان موعد استئناف الرحلات الجوية بين مطاري (جدة- سقطرى)

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأربعاء، استئناف تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري جدة في المملكة العربية السعودية وسقطرى، ابتداءً من 29 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان أن رحلات جدة - سقطرى - جدة، ستكون بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، وذلك ضمن الخطط التطويرية والتوسعية للشركة في المرحلة الراهنة.

كما أكدت أن الرحلات أصبحت حالياً متاحة للحجز وإصدار التذاكر عبر نظام الحجز المعتمد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة المسافرين بين مدينتي جدة وأرخبيل سقطرى.