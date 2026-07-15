المكاسب والخسائر لـ ''معركة الاثنين'' بشأن الطائرة الإيرانية وقصف مطار صنعاء أعمال شغب في باريس بعد خسارة فرنسا من أسبانيا اليمن: أمطار في أنحاء واسعة وطقس شديد الحرارة في السواحل والصحاري الرئيس العليمي يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لهجمات إيرانية عرض لا يقاوم.. محمد صلاح على أعتاب قرار مصيري زلزال يهز الكرة الفرنسية.. زين الدين زيدان على بعد خطوة من قيادة الديوك بعد نهاية حقبة ديشامب الحكومة اليمنية تكشف تفاصيل إحباط المخطط الإيراني في صنعاء السودان على صفيح ساخن.. الجيش يطوق الجنينة ويتقدم في دارفور والنيل الأزرق وسط تصاعد غير مسبوق تصعيد خطير في الخليج.. الكويت تعلن اعتراض عشرات الصواريخ والمسيّرات وتؤكد إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني
قال الكاتب والباحث اليمني عدنان الجبرني، إن أزمة الطائرة الإيرانية ومطار صنعاء، يوم الاثنين، مثلت أول اختبار حقيقي وخطير في المرحلة الجديدة من الصراع بين الحكومة اليمنية مسنودة بالتحالف "السعودية" وجماعة الحوثي المرتبطة بإيران.
ورغم أنها جولة أولى خاطفة ضمن مسار سيتمد ويتصاعد خلال الفترة القادمة إلا أن نتائجها قد تحدد جزءاً كبيراً من طبيعة ومستوى الأحداث القادمة، وفق الجبرني.
وقال إن الشرعية والتحالف تمكنا من ردع الحوثيين والحرس الثوري ونجحت مبدئياً في إفشال المسعى (المتعجرف) لانتزاع مكسب (سيادي) عبر تشغيل مسار جوي لطيران ماهان الإيراني بين مطار صنعاء وطهران، ضمن استراتيجية المحور لفرض معادلات جديدة في المنطقة، بناء على ما يعتقده المحور بـ"انتصاره في الحرب الأخيرة".
فيما نجح الحوثي في حفظ ماء الوجه عبر هبوط الطائرة الإيرانية التي تقل عناصره في الحديدة بعد إعطاب مطار صنعاء. الرئيس العليمي أكد أنه وجه بعدم استهداف مطار الحديدة أيضاً بعد تقييم انساني وتقدير متكامل تجنبا لتوسيع التصعيد.
واضاف ''الرد الحوثي الذي قام به باستهداف السعودية مساءً كان بمستوى أقل مما هدد وتوعد به طيلة الأسبوع الماضي، وهذا بدوره قد يشير الى تفسيرين رئيسيين:الأول: أن الجماعة تنوي لمسار طويل، وما قامت به أمس باتجاه مطار "أبها" هو البداية فقط، ولذلك اختارت بعناية نوعية الصواريخ وأسلوب الهجوم العادي غير المركب وبالتالي سهل الاعتراض لأنها لا تريد كشف أفضل أوراقها من أول جولة لضمان التصاعد وسلّم الابتزاز والمفاجآت التي تهمس بأنها أعدتها منذ شهور طويلة.الثاني: نجاح الردع، والاستعداد الذي أظهره التحالف لدفع الكلفة والذهاب الى أبعد مدى، مما دفع الجماعة للتريث وإعادة النظر في تكتيكاتها وتجنب التصعيد الأوسع في الوقت الحالي، إضافة الى ضغوط اقليمية محتملة''!.
وتابع: ''أنا بالطبع ارجح الخيار الأول، لأنه يتناسب مع أسلوب الحوثي وطريقته في بناء مسارات المواجهة'''.
وأظهر مجلس القيادة - كما قال الجبرني- حيوية ومواكبة ملموسة في إدارة الأزمة، عبر تكامل مختلف الأدوات والأجهزة، السياسية والعسكرية والفنية، وانعقدت كل أجهزة الدولة العليا تقريبا خلال ساعات، بما في ذلك مجلس الدفاع الوطني، واتخذت كثير من الإجراءات، وبالطبع هناك بعض الثغرات في بعض الجوانب المتعلقة بضبط بالخطاب العسكري تحديداً، وبعض الخطوات الإضافية التي يفترض أنها تبني مسارات دائمة.
وبحسبه فإن الحوثي لن يتوقف. سيواصل التصعيد بعناوين مختلفة، وبمستوى أعلى مما حصل، وهو ما يتطلب من الحكومة والتحالف بلورة فهم شامل للخطوات المتوقعة والإعداد لها، ومن ثم الانتقال الى الفعل وارباك الجماعة.