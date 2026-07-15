أعمال شغب في باريس بعد خسارة فرنسا من أسبانيا

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أشعلت خسارة المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي البطولة حالة من التوتر في العاصمة، حيث شهدت عدة شوارع اضطرابات واحتجاجات ليلية.
وأظهرت لقطات متداولة انتشارًا أمنيًا واسعًا ومحاولات لاحتواء الفوضى التي اندلعت عقب صافرة نهاية المباراة.
فازت إسبانيا على فرنسا بهدفين دون رد، في مباراة احتضنها ملعب دالاس، الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.
وأحرز بيدرو بورو وميكيل أويارزابال هدفي منتخب "الماتادور" في الدقيقتين 22 و58.
وتأهلت إسبانيا إلى المباراة النهائية من البطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فيما سيخوض منتخب "الديوك" مباراة تحديد المركز الثالث.
وتعد هذه المرة الثانية التي يصل فيها منتخب "الماتادور" إلى المباراة الختامية على مر تاريخ مشاركاته بأكبر بطولات العالم.
وستواجه إسبانيا إنجلترا أو الأرجنتين في النهائي، بتاريخ 19 يوليو/ تموز الجاري.