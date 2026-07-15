اليمن: أمطار في أنحاء واسعة وطقس شديد الحرارة في السواحل والصحاري

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، مغبّر نسبياً إلى غائم جزئياً - حار جداً ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من المرتفعات الغربية وتمتد حتى محافظات الضالع، البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظتي شبوة وحضرموت، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو إلى غائم جزئياً - شديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء منها، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 30 - المكلا 35 / 29 - الحديدة 37 / 31 - سقطرى 34 / 28 - المخا 38 / 30 - الغيضة 33 / 25 - زنجبار 38 / 29 - لحج 40 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 27 - مأرب 40 / 27 - عتق 39 / 26 - بيحان 40 / 25 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 17 - تعز 33 / 19 - ذمار 29 / 12 - الضالع 32 / 20 - إب 29 / 16 - البيضاء 32 / 16 .

وحذّر المركز، الاخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية، وكذا الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة .. مقترحاً عليهم الإكثار من شرب السوائل.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأربعاء، أن تكون حالة البحر في سواحل باب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل شبوة خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل حضرموت وأبين وعدن معتدل الموج، وفي سواحل المهرة معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب مضطرب الموج.

كما حذّر المركز، الاخوة الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وفي السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.