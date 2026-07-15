الرئيس العليمي يصل الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، على رأس وفد يمني، لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وضم الوفد عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة أكرم العامري، وعضوي مجلس النواب عبدالوهاب معوضة وإنصاف مايو.

وكان في استقبالهم وزير المواصلات القطري محمد بن عبدالله آل ثاني، وسفير اليمن لدى قطر راجح بادي.