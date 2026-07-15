عرض لا يقاوم.. محمد صلاح على أعتاب قرار مصيري

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كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح.
ويحظى قائد منتخب مصر باهتمام كبير من أندية الدوري السعودي، إلى جانب اهتمام متزايد من الدوري الأمريكي، مع اقتراب حسم وجهته المقبلة
وأوضح رومانو، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن الخيارات المتاحة أمام صلاح تتركز حاليا بين خوض تجربة في الدوري السعودي للمحترفين أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي MLS، في ظل اهتمام جاد من الجانبين بالتعاقد مع نجم ليفربول.
وأشار إلى أن الأندية السعودية قدمت عرضا ماليا ضخما في محاولة لإقناع صلاح بخوض تجربة جديدة في المملكة، فيما يواصل مسؤولو الدوري الأمريكي تحركاتهم على أمل استقطاب أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.
وأضاف رومانو أن محمد صلاح يدرس جميع العروض المتاحة بالتنسيق مع وكيل أعماله، مع تقييم الجوانب الرياضية والمالية لكل خيار، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية. وتترقب جماهير الكرة حول العالم الإعلان الرسمي عن وجهة النجم المصري، في ظل المنافسة القوية بين الدوريين السعودي والأمريكي للفوز بتوقيعه