زلزال يهز الكرة الفرنسية.. زين الدين زيدان على بعد خطوة من قيادة الديوك بعد نهاية حقبة ديشامب

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للإعلان عن تعيين أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا للمدرب ديدييه ديشامب، في خطوة مرتقبة تأتي عقب خروج "الديوك" من نصف نهائي كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدفين دون مقابل.

وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن حقبة ديشامب، التي امتدت منذ عام 2012، شارفت على نهايتها، ليفتح المنتخب الفرنسي صفحة جديدة بقيادة زيدان، الذي ظل لسنوات الاسم الأبرز لخلافة المدرب المخضرم.

ويغادر ديشامب منصبه بعد مسيرة استثنائية حقق خلالها إنجازات تاريخية، أبرزها قيادة فرنسا إلى التتويج بكأس العالم 2018، وبلوغ نهائي مونديال 2022، إضافة إلى إحراز لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، مع الحفاظ على مكانة المنتخب بين أقوى منتخبات العالم.

في المقابل، يستعد زيدان لخوض أول تجربة تدريبية على مستوى المنتخبات الوطنية، بعدما ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، حيث صنع تاريخًا ذهبيًا مع النادي الملكي بقيادته إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني.

ويحظى اقتراب زيدان من قيادة منتخب فرنسا بترقب واسع داخل الأوساط الرياضية، وسط آمال بأن ينجح في فتح فصل جديد من الإنجازات، مستفيدًا من الجيل الحالي الذي يضم نخبة من أبرز نجوم الكرة الفرنسية.