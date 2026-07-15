تصعيد خطير في الخليج.. الكويت تعلن اعتراض عشرات الصواريخ والمسيّرات وتؤكد إصابة عسكريين إثر هجوم إيراني

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة نجحت في التصدي لهجوم واسع، بعدما رصدت صاروخًا باليستيًا وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيّرة معادية، مؤكدة اعتراضها والتعامل معها ضمن حالة الاستنفار الدفاعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، سعود عبدالعزيز العطوان، أن الهجوم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، مع سقوط شظايا في مناطق متفرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأشار إلى أن إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، ما أسفر عن إصابة أربعة من منتسبي القوات المسلحة، مؤكدًا أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجوم الإيراني، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية أراضيها ومواطنيها.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تواصل القوات الأمريكية تنفيذ ضربات تستهدف مواقع وقدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز، بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن سياسة الجمع بين الضغوط العسكرية والاقتصادية ستتواصل، مشددًا على أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحًا أمام الملاحة الدولية.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وجزيرة كيش ومحافظة بوشهر، في مؤشر على استمرار المواجهة العسكرية بين الجانبين واتساع رقعة التوتر في المنطقة.