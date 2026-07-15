الذهب يتراجع بعد موجة صعود قوية.. النفط والفائدة الأمريكية يقلبان موازين الأسواق!

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا ملحوظًا بعد ارتفاعها القوي في الجلسة السابقة، وسط تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد من حالة الغموض بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
وبحسب التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.91% لتسجل 4032.70 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.59% إلى 4028.77 دولارًا للأونصة.
وكان المعدن النفيس قد قفز أمس بأكثر من 2% ليصل إلى 4100.49 دولارًا للأونصة، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو 2026، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة.
ويرى محللون أن تركيز المستثمرين انتقل سريعًا من بيانات التضخم إلى التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي يعزز المخاوف من بقاء معدلات التضخم مرتفعة.
ويؤكد خبراء الأسواق أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يحد من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا، رغم اعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.