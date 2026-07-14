حزب البعث القومي في اليمن يدعو لتحرك دولي ضد إيران ويطالب بحسم عسكري لإنهاء انقلاب الحوثيين

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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دعا حزب البعث العربي الاشتراكي القومي في اليمن، الثلاثاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات "حازمة ورادعة" لوقف ما وصفه بـ"التدخل الإيراني" في اليمن، وذلك على خلفية تسيير رحلات جوية مباشرة إلى المطارات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وقال الحزب، في بيان صادر عن قيادة قطر اليمن وصل مأرب برس نسخة منه، إن تسيير الحرس الثوري الإيراني رحلات مباشرة إلى مطارات خاضعة لسيطرة الحوثيين يمثل "انتهاكاً سافراً" لسيادة اليمن والقانون الدولي، معتبراً أن الخطوة تؤكد استمرار طهران في دعم الحوثيين واستخدامهم لتنفيذ مشروعها الإقليمي، بحسب البيان.

وأضاف الحزب أن الرحلات الجوية "ليست عملاً إنسانياً"، وإنما امتداد لما وصفه بسلسلة من التدخلات الإيرانية التي ساهمت في إطالة أمد الحرب وتعزيز قدرات الحوثيين، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف ما اعتبره سياسة التساهل مع إيران والجماعة.

ودعا الحزب القيادة اليمنية والقوات المسلحة والمكونات الوطنية إلى الإسراع في استكمال ما وصفه بـ"معركة التحرير" واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحقيق السلام "لا يمكن أن يتم مع جماعة تؤمن بالعنف"، وأنه يبدأ بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، وفق البيان.

كما وجه الحزب انتقادات إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، متهماً إياه باتباع نهج يساوي بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، وهو ما قال إنه يمنح الجماعة مزيداً من الوقت لترسيخ سيطرتها ويقوض فرص السلام.

وأكد البيان أن أي حركة جوية أو بحرية أو برية إلى اليمن يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية ووفق القوانين الدولية، معرباً عن إدانته لما وصفه بـ"الدور المشبوه" لسلطنة عُمان في تقديم تسهيلات تستفيد منها جماعة الحوثي، بحسب تعبيره.

وحمّل الحزب إيران وجماعة الحوثي المسؤولية عن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الدعم المقدم للحوثيين وحماية سيادة اليمن.