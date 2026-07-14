أول اتهام رسمي لسلطنة عمان بالتواطؤ مع الحوثيين في اليمن.. وهذه الدلائل

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اتهم مجلس النواب اليمني سلطنة عمان بالقيام بدور مشبوه من خلال توفير التسهيلات والممرات للمليشيات الحوثية، وتحويل أراضيها ومنافذها لتغذية آلة الحرب الحوثية وإلى مسارات لعبور وتهريب الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية المتطورة من قبل إيران إلى المليشيات.
وعبر المجلس في بيان رسمي عن بالغ أسفه وإدانته واستنكاره لهذا الدور.
واعتبر مرور الطائرة الإيرانية عبر الأجواء العمانية واختراقها للأجواء اليمنية، إلى جانب شحنات تهريب كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية عبر منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، من بينها ضبط (3975) قطعة غيار لأسلحة من نوع كلاشينكوف بتاريخ 19 أكتوبر 2024، وإحباط محاولة تهريب (100) محرك لطائرات مسيّرة في يناير 2023، والعديد من الشحنات والمواد والمعدات العسكرية الأخرى التي تم ضبطها وإحباط محاولات تهريبها خلال السنوات الماضية، يؤكد تسهيل واستمرار استغلال هذه المنافذ الحدودية في دعم المليشيات عسكريًا، وتمكينها من مواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية وخطوط الملاحة الدولية.
وقال أن هذا الأمر أسهم بصورة مباشرة في إزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعميق المأساة الإنسانية، في سلوك يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويجافي مقتضيات الأمن القومي العربي، ويشكل إخلالًا جسيمًا بالمسؤولية الإقليمية.