بريطانيا تدعو مجلس الأمن للتحقيق في الرحلات الإيرانية التي اخترقت الأجواء اليمنية دون إذن الحكومة من الاختطاف إلى التهديد بنشر الصور.. محامية يمنية تكشف أساليب الحوثيين لابتزاز النساء في الفلل الخاصة.. موقف امريكي بشأن التصعيد الحوثي الإيراني الأخير في اليمن موقع أمريكي: السعودية تستعد لعملية «غير عادية» ضد الحوثيين بدعم مباشر من ترامب ومحمد بن سلمان يتلقى الدعم الخطوط الجوية اليمنية: الرحلات مستمرة وفق الجدول المعلن بعد احتواء الظروف الطارئة تعرف على 13 قراراً وتوجيهاً أصدرها مجلس الدفاع الوطني لمواجهة التصعيد الإيراني والحوثي الإدارة الامريكية: نقف مع الحكومة اليمنية ضد التهديد الحوثي والنظام الإيراني يواصل دعمه لمليشيات القوات المسلحة تتوعد بـ«الضرب بيد من حديد» ومجلس الدفاع يقر إجراءات عسكرية لحماية سيادة اليمن ويوحه برفع الجاهزية العسكرية إدانة دولية في مجلس الأمن وتحذير من الدعم الإيراني للحوثيين هيئة بحرية: هجوم يستهدف ناقلة أثناء عبورها قرب سواحل عُمان
أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها في دول الخليج والحكومة اليمنية في مواجهة ما وصفته بـ”التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران”، مشددة على أن هذا الموقف يمثل التزامًا ثابتًا وليس مجرد تصريحات سياسية.
وقالت السفارة، في منشور على منصة “إكس”، إن واشنطن “تقف جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الخليج وحكومة الجمهورية اليمنية ضد التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران”.
وأضافت أن هذا الموقف “ليس مجرد شعار أو موقف لفظي، بل هو التزام راسخ ندعمه، وسنواصل دعمه، بالأفعال الملموسة”.