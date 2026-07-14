موقف امريكي بشأن التصعيد الحوثي الإيراني الأخير في اليمن

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها في دول الخليج والحكومة اليمنية في مواجهة ما وصفته بـ”التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران”، مشددة على أن هذا الموقف يمثل التزامًا ثابتًا وليس مجرد تصريحات سياسية.

وقالت السفارة، في منشور على منصة “إكس”، إن واشنطن “تقف جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الخليج وحكومة الجمهورية اليمنية ضد التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران”.

وأضافت أن هذا الموقف “ليس مجرد شعار أو موقف لفظي، بل هو التزام راسخ ندعمه، وسنواصل دعمه، بالأفعال الملموسة”.