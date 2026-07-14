موقع أمريكي: السعودية تستعد لعملية «غير عادية» ضد الحوثيين بدعم مباشر من ترامب ومحمد بن سلمان يتلقى الدعم

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، في ظل تصعيد متسارع أعقب وصول رحلات إيرانية إلى مناطق سيطرة الجماعة وتهديدات متبادلة قد تنهي سنوات من التهدئة غير المعلنة بين الرياض والحوثيين، وفقاً لما أورده موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وقال الموقع، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن السعودية عملت خلال الأيام القليلة الماضية على الاستعداد لشن عملية عسكرية وصفها بأنها «غير عادية للغاية» ضد الحوثيين، على خلفية تسيير إيران رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة في الثالث من يوليو الجاري عبر شركة «ماهان إير».

وبحسب الموقع، بدأت الأزمة الأخيرة عندما هبطت طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية في صنعاء ونقلت وفداً من قادة الحوثيين للمشاركة في جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.

وأضاف أن الرحلة مثلت حدثاً نادراً، إذ لم تُسيّر رحلات جوية مباشرة بين إيران وصنعاء منذ أكثر من عقد، مشيراً إلى أن السعودية منعت مثل هذه الرحلات خشية استخدامها في نقل أسلحة أو مستشارين عسكريين إيرانيين إلى الحوثيين.

وقال مسؤول أمريكي: "شركة ماهان إير هي شركة طيران تابعة للحرس الثوري الإسلامي. وقد تم تصنيفها وفرض عقوبات عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة".

وأشار «أكسيوس» إلى أن الحوثيين قالوا في ذلك الوقت إن طائرات حربية سعودية حاولت منع الطائرة من الهبوط دون جدوى، قبل أن يهددوا بمهاجمة المطارات السعودية في حال تكرار ذلك.

ووفقاً للموقع، أبلغت السعودية الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بقلقها من تطورات الوضع، وطلبت دعماً أمريكياً لشن ضربات محتملة ضد الحوثيين.

وأضاف أن السفير السعودي لدى واشنطن التقى، الخميس، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيما أجرى الأخير في اليوم التالي اتصالاً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إنه بعد وقت قصير من اتصال روبيو وبن فرحان، أجرى ترامب، الجمعة الماضية، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي.

وأضاف المسؤول أن ولي العهد طلب من ترامب دعمه لتنفيذ عملية عسكرية ضد الحوثيين، وحصل على موافقة الرئيس الأمريكي ودعمه للعملية.

وتصاعدت الأحداث، الاثنين، عندما كانت طائرة إيرانية عائدة من إيران وعلى متنها وفد حوثي، إذ تعرض مدرج مطار صنعاء لضربة أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية مسؤوليتها عنها، ما اضطر الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط في مطار الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي زعمه أن الطائرة كانت تحمل أسلحة وقطع غيار صواريخ وخبراء عسكريين لصالح الحوثيين.

وأضاف الموقع أن الحوثيين ردوا بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مطار أبها في جنوب غرب السعودية، كما حذروا شركات الطيران من التحليق في المجال الجوي السعودي حتى رفع ما وصفوه بالحصار المفروض على مطار صنعاء.

ووصف «أكسيوس» الهجوم على مطار صنعاء والهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون عقب ذلك بأنها أخطر موجة تصعيد عبر الحدود منذ عام 2022، وقال إنها قد تشير إلى انهيار الهدنة غير الرسمية التي استمرت نحو أربع سنوات بين الطرفين.

وحذر الموقع من أن تجدد المواجهة العسكرية بين السعودية والحوثيين قد يؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال «أكسيوس» إن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإبلاغ ترامب مسبقاً بالعملية وطلب دعمه يشير إلى مخاوف سعودية من تحول المواجهة مع الحوثيين إلى صراع أوسع يتطلب دعماً عسكرياً ودبلوماسياً من الولايات المتحدة.

وكانت إيران قد عاودت، الاثنين، تسيير رحلة لشركة «ماهان إير» إلى اليمن، تحمل وفد الحوثيين المشارك في تشييع خامنئي، رغم تحذيرات الحكومة اليمنية التي أعلنت رفضها السماح بالرحلة ووجهت قواتها المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأجوائها.

وأعلن وزير الدفاع اليمني، في بيان متلفز، أن القوات المسلحة ستتصدى للطيران الإيراني المعادي لحماية السيادة اليمنية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع لاحقاً استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط.

وحمّل الحوثيون السعودية مسؤولية الهجوم، وقالوا إنه ينهي حالة خفض التصعيد بين الجانبين، قبل أن يعلنوا شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مطار أبها الدولي.

وقال متحدث باسم التحالف إن الدفاعات السعودية تصدت للهجمات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال التصعيد الأخير إلى مواجهة عسكرية أوسع في اليمن والمنطقة.