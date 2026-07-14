الخطوط الجوية اليمنية: الرحلات مستمرة وفق الجدول المعلن بعد احتواء الظروف الطارئة

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد إن الشركة تمكنت من احتواء تداعيات الظروف الطارئة التي واجهتها، مؤكداً أن رحلاتها ستسير يوم غد وفق الجدول المعتمد مسبقاً، رغم التأخير الذي طرأ على إحدى الرحلات.

وأضاف محمود، في رسالة شكر وتقدير وجهها إلى موظفي الشركة ووصلت إلى «مأرب برس»، أن الظروف التي واجهتها الخطوط الجوية اليمنية «لم تكن متوقعة ولم تكن للشركة أي علاقة بأسبابها»، مشيداً بجهود كوادر الشركة في التعامل معها.

وقال: «لقد كان همنا الأول منذ اللحظة الأولى الحفاظ على سلامة الركاب والطواقم والطائرات مع الحرص على استمرارية تشغيل الرحلات بأفضل صورة ممكنة وقد تحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل جهودكم المخلصة وروح الفريق الواحد التي تحليتم بها».

وأوضح أن العاملين في مختلف القطاعات التشغيلية والفنية والتجارية والإدارية واصلوا العمل والمتابعة على مدار الساعة، ما أسهم في احتواء آثار الظروف الاستثنائية وضمان استمرار العمليات التشغيلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة «اليمنية» أن «رغم التأخير الذي طرأ على إحدى الرحلات نتيجة هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا إلا أن ذلك لم يؤثر على البرنامج التشغيلي بشكل عام وبإذن الله تعالى ستسير رحلات يوم غد وفق الجدول المعتمد مسبقاً».

وأشاد محمود بدور وزير النقل محسن حيدرة العمري، قائلاً إنه قدم دعماً متواصلاً للشركة وتابع تطورات الأوضاع ووقف إلى جانبها خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تذليل الصعوبات وضمان استمرار الناقل الوطني في أداء مهامه.

كما وجه الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد على تعاونه ومتابعته وتوجيهاته التي قال إنها أسهمت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية والتعامل مع الظروف الاستثنائية.

وقال محمود إن ما تحقق جاء نتيجة «تكاتف الجميع وإخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب»، معرباً عن أمله في مواصلة الخطوط الجوية اليمنية أداء مهامها وخدمة المواطنين.