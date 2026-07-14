تعرف على 13 قراراً وتوجيهاً أصدرها مجلس الدفاع الوطني لمواجهة التصعيد الإيراني والحوثي

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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خرج الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني بحزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة التصعيد الإيراني والحوثي وحماية سيادة اليمن، في مقدمتها رفع الجاهزية العسكرية، ومنع الرحلات الجوية غير المصرح بها.

وعليه فإن القرارات والتوجيهات والإجراءات العملية التي خرج بها الاجتماع رصدها موقع مأرب برس ويمكن عرضها على النحو الآتي: