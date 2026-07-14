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تعرف على 13 قراراً وتوجيهاً أصدرها مجلس الدفاع الوطني لمواجهة التصعيد الإيراني والحوثي

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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خرج الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني بحزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة التصعيد الإيراني والحوثي وحماية سيادة اليمن، في مقدمتها رفع الجاهزية العسكرية، ومنع الرحلات الجوية غير المصرح بها.

وعليه فإن القرارات والتوجيهات والإجراءات العملية التي خرج بها الاجتماع رصدها موقع مأرب برس ويمكن عرضها على النحو الآتي:

  1. مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة في القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لمواجهة أي تطورات أو انتهاكات جديدة.
  2. اتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية والإجراءات المشروعة لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات.
  3. تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة.
  4. مواصلة اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لحماية أجواء الجمهورية اليمنية ومنافذها البرية والبحرية والجوية.
  5. منع دخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة والسلطات المختصة.
  6. التعامل بحزم كامل مع أي انتهاك جديد للسيادة اليمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خرق عبر مطار صنعاء أو أي مطار أو منفذ آخر.
  7. استمرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في رفع جاهزيتها وأداء واجباتها الدفاعية والتصدي لكل من يحاول المساس بسيادة الدولة أو فرض الوقائع بالقوة.
  8. الالتزام بحماية المدنيين وأرواحهم وممتلكاتهم خلال تنفيذ الإجراءات العسكرية والأمنية، ومنع الحوثيين من استخدامهم في التصعيد.
  9. تشغيل الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء حصراً عبر الخطوط الجوية اليمنية ووفق الترتيبات الرسمية المعتمدة.
  10. مطالبة الحوثيين بضمان سلامة طواقم الخطوط الجوية اليمنية، والإفراج عن أصولها وأموالها المحتجزة وتمكينها من أداء مهامها.
  11. طلب استمرار الدعم والإسناد من قيادة تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة اليمنية لتمكينها من حماية سيادة البلاد والمواطنين والأجواء والمنافذ.
  12. دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى الردع وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية.
  13. المطالبة بالتطبيق الصارم لنظام الجزاءات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي.
  
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