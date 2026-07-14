الخطوط الجوية اليمنية: الرحلات مستمرة وفق الجدول المعلن بعد احتواء الظروف الطارئة تعرف على 13 قراراً وتوجيهاً أصدرها مجلس الدفاع الوطني لمواجهة التصعيد الإيراني والحوثي الإدارة الامريكية: نقف مع الحكومة اليمنية ضد التهديد الحوثي والنظام الإيراني يواصل دعمه لمليشيات القوات المسلحة تتوعد بـ«الضرب بيد من حديد» ومجلس الدفاع يقر إجراءات عسكرية لحماية سيادة اليمن ويوحه برفع الجاهزية العسكرية إدانة دولية في مجلس الأمن وتحذير من الدعم الإيراني للحوثيين هيئة بحرية: هجوم يستهدف ناقلة أثناء عبورها قرب سواحل عُمان 5 ساعات من القصف الأميركي تهز إيران... وهجمات في هرمز وتصعيد متسارع ينذر بمواجهة أوسع سبب ثقل القدمين عند الاستيقاظ من النوم- هل له دلالات خطيرة الذهب ينتفض بعد هبوط حاد.. التوترات في الخليج تشعل الأسعار وترقب حاسم لقرار الفيدرالي الأردن: اعتراض 4 صواريخ دخلت المجال الجوي من جهة إيران
خرج الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني بحزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة التصعيد الإيراني والحوثي وحماية سيادة اليمن، في مقدمتها رفع الجاهزية العسكرية، ومنع الرحلات الجوية غير المصرح بها.
وعليه فإن القرارات والتوجيهات والإجراءات العملية التي خرج بها الاجتماع رصدها موقع مأرب برس ويمكن عرضها على النحو الآتي: