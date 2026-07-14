الإدارة الامريكية: نقف مع الحكومة اليمنية ضد التهديد الحوثي والنظام الإيراني يواصل دعمه لمليشيات

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 283

أكدت الولايات المتحدة، وقوفها ودعمها للحكومة اليمنية، وشركائها في الخليج، في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تمثله مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

وحددت نائبة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة تامي بروس، في كلمتها أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، التزام بلادها بالعمل مع أعضاء مجلس الأمن لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لدعم التوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشارت نائبة المندوب الأميركي، الى ان النظام الإيراني يواصل دعمه لمليشيات الحوثي الإرهابية وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية..مؤكدة أن طهران تواصل تقويض جهود السلام وتهديد أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.

وقالت "أن طائرة إيرانية قادمة من طهران وصلت في الثالث من يوليو الجاري إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، بهدف نقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم خبراء في الطائرات المسيّرة والصواريخ، دعماً للمليشيات، تحت غطاء نقل مسؤولين حوثيين للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق".

وأضافت "أن هذا النوع من الدعم يمكّن الحوثيين من مواصلة إرهاب الشعب اليمني وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة"..مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها إيران على دعم علني بهذا المستوى منذ محاولة تسيير رحلات شركة "ماهان إير" إلى صنعاء عام 2015، والتي أُحبطت آنذاك.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة أو المعدات العسكرية أو المساعدة الفنية أو التدريب أو أي دعم مرتبط بالأنشطة العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وقالت بروس "إن مليشيات الحوثي، وعلى مدى ما يقارب عقداً من الزمن وبدعم إيراني، طورت قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ، من خلال تنفيذ هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ عبر الحدود، واستخدام ذخائر عنقودية، وهو ما يشكل دليلاً واضحاً على تلقيها دعماً خارجياً بالمخالفة لحظر السلاح المفروض عليها".

وأشارت إلى أن طائرة إيرانية ثانية دخلت الأجواء اليمنية صباح يوم الجلسة، رغم التعليمات العلنية الصادرة عن الحكومة اليمنية بعدم القيام بذلك..معتبرة أن تجاهل إيران المتعمد لسيادة اليمن ولقرارات مجلس الأمن أمر غير مقبول.

كما اتهمت إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة أن طهران تواصل هجماتها المباشرة ومن خلال وكلائها ضد دول الجوار وحركة الملاحة البحرية، رغم الإجماع الدولي الذي طالبها بوقف تلك الاعتداءات.

ودعت مجلس الأمن إلى توجيه رسالة واضحة وحاسمة لإيران بأن انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي غير مقبولة ويجب أن تتوقف.