هيئة بحرية: هجوم يستهدف ناقلة أثناء عبورها قرب سواحل عُمان

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تعرّضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" الثلاثاء.

وقالت الهيئة إنها تلقّت "بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 13 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت أثناء خروج الناقلة من مضيق هرمز عبر الطريق الجنوبي.

وأفادت ناقلة نفط بتعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها الطريق الجنوبي.

وتجري السلطات تحقيقا" في الحادث