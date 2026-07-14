5 ساعات من القصف الأميركي تهز إيران... وهجمات في هرمز وتصعيد متسارع ينذر بمواجهة أوسع

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شهدت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، تصعيداً جديداً مع اتساع رقعة العمليات العسكرية لتشمل مواقع استراتيجية وقواعد عسكرية، إلى جانب استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أكثر اتساعاً.
وأعلن الجيش الأميركي أن قواته نفذت، بتوجيهات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موجة جديدة من الضربات الجوية استمرت خمس ساعات، واستهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق إيرانية، من بينها بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس، مؤكداً نجاح العمليات في إصابة أهدافها.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قاعدة جوية أميركية في الأردن، بينما أكد الجيش الأردني اعتراض أربعة صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، مجدداً تأكيده أن أي انتهاك للسيادة الأردنية سيواجه برد حازم.
وفي تطور خطير على صعيد الملاحة البحرية، أعلنت الإمارات تعرض ناقلتيها الوطنيتين "ممباسا" و"الباهية" لهجوم بصاروخين جوالين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد، في تصريحات مساء الاثنين، استمرار العمليات العسكرية ضد القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، ملوحاً بتنفيذ المزيد من الضربات خلال اليومين المقبلين، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن باب الحل السياسي لا يزال مفتوحاً إذا غيرت طهران نهجها.