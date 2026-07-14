سبب ثقل القدمين عند الاستيقاظ من النوم- هل له دلالات خطيرة

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يشعر بعض الأشخاص بثقل في القدمين فور الاستيقاظ من النوم، وهو عرض قد يكون مؤقتًا نتيجة الإجهاد أو الجلوس لفترات طويلة، لكنه في بعض الحالات قد يشير إلى مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أسباب الشعور بثقل القدمين عند الاستيقاظ، ومتى يستوجب الأمر استشارة الطبيب.

ما سبب ثقل القدمين عند الاستيقاظ؟

يشير حتة إلى أن ثقل القدمين قد يحدث نتيجة ضعف الدورة الدموية أو احتباس السوائل، كما قد يرتبط ببعض المشكلات العضلية أو العصبية، لافتًا إلى أن السبب يختلف من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية.

أسباب ثقل القدمين صباحًايوضح استشاري الصحة العامة والطب الوقائي أن من أبرز الأسباب المحتملة:

1- ضعف الدورة الدموية.

2- احتباس السوائل في الجسم.

3- الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

4- زيادة الوزن والسمنة.

5- نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12 والمغنيسيوم.

6- التهاب أو إجهاد العضلات.

7- اعتلال الأعصاب الطرفية، خاصة لدى مرضى السكري.

متى يكون ثقل القدمين خطيرًا؟يؤكد حتة أن مراجعة الطبيب تصبح ضرورية إذا كان ثقل القدمين مصحوبًا بـ:

1- تورم واضح في إحدى القدمين.

2- ألم شديد أو احمرار.

3- تنميل أو فقدان الإحساس.

4- صعوبة في المشي.

5- ضيق في التنفس أو ألم بالصدر.

كيف يمكن الوقاية من ثقل القدمين عند الاستيقاظ؟ينصح استشاري الصحة العامة والطب الوقائي باتباع عدد من الإرشادات، تشمل:

1- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

2- تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

3- شرب كميات كافية من الماء.

4- الحفاظ على وزن صحي.

5- تناول غذاء متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.

6- مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو تكررت دون سبب واضح.ويؤكد حتة أن ثقل القدمين عند الاستيقاظ لا يدل دائمًا على وجود مرض خطير، لكن استمرار الأعراض أو ارتباطها بعلامات أخرى يستوجب تقييمًا طبيًا لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب