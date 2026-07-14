الذهب ينتفض بعد هبوط حاد.. التوترات في الخليج تشعل الأسعار وترقب حاسم لقرار الفيدرالي

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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استعادت أسعار الذهب جزءاً من خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتصاعد التوترات العسكرية في الخليج وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 4031.20 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالنسبة نفسها ليسجل 4023.80 دولاراً للأونصة، بعد خسارة بلغت نحو 3% في أكبر تراجع يومي للمعدن النفيس منذ أكثر من شهر.

وجاء هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مع تواصل الضربات الأميركية، إلى جانب تعرض ناقلتين لإطلاق نار في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأعاد الذهب إلى واجهة الملاذات الآمنة.

وفي الوقت ذاته، تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المرتقبة، والتي يُنظر إليها باعتبارها مؤشراً مهماً لتحديد اتجاه التضخم والسياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب أيضاً لبيانات أسعار المنتجين وشهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونغرس خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر وولر، إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريباً إذا أظهرت البيانات استمرار التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2%، مؤكداً أن السياسة النقدية الأميركية تمر بمرحلة مفصلية.

وبالتزامن مع هذه التطورات، عززت الأسواق توقعاتها لرفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، إذ ارتفعت احتمالات ذلك إلى نحو 78%، مقارنة بـ57% فقط قبل أسبوع، وفق تقديرات الأسواق المالية.