الأردن: اعتراض 4 صواريخ دخلت المجال الجوي من جهة إيران استنفار أمني غير مسبوق.. وزير الداخلية يعلن الجاهزية القصوى ويبعث برسائل حاسمة لمثيري الفوضى البرلمان اليمني يوجه رسالة حاسمة لإيران والحوثيين: اليمن ليس ساحة للهيمنة ولن نسمح بانتهاك سيادتنا تحذير غير مسبوق من مجلس الدفاع الوطني.. قرارات حاسمة لحماية السيادة ورسالة شديدة اللهجة للحوثيين وإيران أحزاب مأرب تحذر من تحويل اليمن إلى «حديقة خلفية» لإيران وتطالب بموقف دولي حاسم بن دغر: مواجهة عسكرية فاصلة تلوح في الأفق مع الحوثيين المونديال يحبس الأنفاس: أربعة عمالقة يتصارعون على الكأس بلا خامس غضب في إنكلترا بسبب قميص مارادونا قبل مواجهة الأرجنتين المنظمة البحرية الدولية تعارض بشدة فرض رسوم على الملاحة الدولية ترامب: بدأنا عملية فرض الحصار مجدداً على إيران
وجّه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان جميع الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى، مع تعزيز التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة والجهات المختصة، لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي تستهدف أمن اليمن واستقراره.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد، واتخاذ إجراءات أمنية ووقائية مشددة لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للمساس بأمنها أو تعريض مصالحها للخطر.
وأوضح حيدان أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع كل من يحاول استغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو تنفيذ أجندات معادية، مؤكداً أن القانون سيطال كل من يهدد الأمن والاستقرار أو يعرقل عمل مؤسسات الدولة.
ودعا وزير الداخلية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
واختتم حيدان تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها وإداراتها، في حالة جاهزية كاملة، وأن الخطط الأمنية تُنفذ بكفاءة عالية لمواجهة أي تهديدات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بحزم لأي محاولة تستهدف أمن الوطن أو سيادته، وأن حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار ستظل أولوية لا تهاون فيها.