استنفار أمني غير مسبوق.. وزير الداخلية يعلن الجاهزية القصوى ويبعث برسائل حاسمة لمثيري الفوضى

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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وجّه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان جميع الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى، مع تعزيز التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة والجهات المختصة، لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي تستهدف أمن اليمن واستقراره.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد، واتخاذ إجراءات أمنية ووقائية مشددة لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات للمساس بأمنها أو تعريض مصالحها للخطر.

وأوضح حيدان أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع كل من يحاول استغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو تنفيذ أجندات معادية، مؤكداً أن القانون سيطال كل من يهدد الأمن والاستقرار أو يعرقل عمل مؤسسات الدولة.

ودعا وزير الداخلية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

واختتم حيدان تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الداخلية، بمختلف قطاعاتها وإداراتها، في حالة جاهزية كاملة، وأن الخطط الأمنية تُنفذ بكفاءة عالية لمواجهة أي تهديدات، مشدداً على أن الدولة ستتصدى بحزم لأي محاولة تستهدف أمن الوطن أو سيادته، وأن حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار ستظل أولوية لا تهاون فيها.