البرلمان اليمني يوجه رسالة حاسمة لإيران والحوثيين: اليمن ليس ساحة للهيمنة ولن نسمح بانتهاك سيادتنا

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 212

أكد مجلس النواب اليمني دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني لحماية سيادة البلاد، معلنًا تأييده لأي خطوات حازمة تتخذها الحكومة لمنع أي انتهاكات للأجواء اليمنية أو المساس بالسيادة الوطنية.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير الذي تقوده مليشيا الحوثي بدعم إيراني، معتبرًا أن تسيير رحلات بين صنعاء وطهران ونقل قيادات حوثية وتقديم دعم عسكري للمليشيا يمثل تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لفرض واقع جديد خارج إطار الشرعية والقانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن محاولة طائرة إيرانية الهبوط في مطار صنعاء الدولي دون موافقة السلطات الشرعية تُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة اليمنية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في منع هبوطها، في رسالة تؤكد أن اليمن لن يسمح بأي تجاوز يمس سلطته على أراضيه أو أجوائه.

وشدد مجلس النواب على أن هذه التحركات تمثل تحديًا لإرادة الشعب اليمني وخرقًا للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، مؤكدًا أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يفاقم الأزمة ويهدد أمن اليمن واستقراره.

وأكد المجلس أن اليمن لن يكون ساحة للمشاريع الإيرانية أو ميدانًا لتصفية الحسابات الإقليمية، وأن الشعب اليمني وقيادته سيواصلون الدفاع عن سيادة البلاد بكل الوسائل المشروعة.

وفي ختام بيانه، أشاد البرلمان بتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة الوطنية، داعيًا إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة، ومواصلة الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وترسيخ الأمن وسيادة القانون في جميع أنحاء اليمن.