بن دغر: مواجهة عسكرية فاصلة تلوح في الأفق مع الحوثيين

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اتهم رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، جماعة الحوثي وإيران بالسعي إلى استثمار الطائرة الإيرانية التي حاولت الوصول إلى مطار صنعاء سياسياً، معتبراً أن وجود يمنيين على متنها قيّد خيارات القيادة اليمنية في التعامل مع الموقف.

وقال بن دغر، في منشور على منصة "إكس"، إن القيادة واجهت خيارات محدودة بسبب وجود عدد من اليمنيين على متن الطائرة، مؤكداً أن الأولوية كانت الحفاظ على أرواحهم، مع منع الطائرة من الهبوط في مطار صنعاء.

وأضاف أن هبوط الطائرة في مطار الحديدة، إن حدث، يعكس -بحسب تعبيره- استعداد الحوثيين وإيران للمغامرة بحياة الركاب من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن ذلك يمثل الفارق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في التعامل مع حياة المدنيين.

وأعرب بن دغر عن ثقته بقدرة القيادة العسكرية على حماية السيادة اليمنية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أيضاً توجهاً لدى القيادة السياسية.

كما رأى أن المؤشرات تنذر بمواجهة عسكرية مع جماعة الحوثي، متهماً الجماعة بفرض خيار الحرب وإغلاق أبواب السلام، ومحذراً من أن أي مواجهة مقبلة ستكون "فاصلة" في مسار الصراع.