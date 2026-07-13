وزارة النقل تنفي إغلاق مطارات اليمن وتؤكد استمرار الرحلات الجوية

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نفت وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن صحة التعميم المتداول والمنسوب إلى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بشأن إغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن كل المطارات تواصل عملها بصورة طبيعية، وأن حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.
ودعت وزارة النقل وسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم تداول أي بيانات أو معلومات غير مؤكدة قد تثير البلبلة أو تؤثر على حركة النقل الجوي.