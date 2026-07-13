لماذا سمحت الحكومة اليمنية بهبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة ؟

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الأسباب التي دفعت الحكومة اليمنية إلى السماح بهبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة، رغم تأكيده أن الرحلة تمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية ومحاولة لفرض أمر واقع خارج إطار الدستور والقانون.

وأوضح العليمي، في بيان رئاسي جديد تابعه موقع "مأرب برس" أن القرار جاء بعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، وإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة بما يحقق، وفقاً للبيان، هدف إيران في زج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها الإقليمية.

وأكد أن السماح بهبوط الطائرة «لم يكن تراجعاً عن واجب الدولة في حماية سيادتها، ولا تساهلاً مع أي انتهاك»، وإنما «قرار سيادي مسؤول، اتخذ من موقع القوة والثقة بقدرات قواتنا المسلحة»، مع الحرص على تجنيب اليمنيين المخاطر والتداعيات التي قال إن مليشيات الحوثي كانت تسعى إلى توظيفها سياسياً وإعلامياً.

وجاء القرار، بحسب البيان، عقب استهداف القوات الحكومية مدرج مطار صنعاء، رداً على استقبال رحلة جوية وصفها العليمي بأنها مخالفة للقانون ومنتهكة لسيادة اليمن، في وقت كانت فيه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة لن تسمح مستقبلاً لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية، سواء عبر مطار صنعاء أو أي مطار آخر، مؤكداً استعدادها لردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادة البلاد أو ينتقص من سلطة الدولة على أراضيها وأجوائها ومنافذها.

وحمل العليمي مليشيات الحوثي وإيران مسؤولية التصعيد، مؤكداً أن الحكومة اختارت عدم توسيع نطاق المواجهة بعد تحقيق هدفها في إثبات جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على الدفاع عن سيادة الجمهورية اليمنية.