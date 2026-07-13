مليشيا الحوثي تلوّح بفتح جبهة عسكرية ضد السعودية وتبدأ بنصب منصات الصواريخ والمسيرات

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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لوّحت جماعة الحوثي الإرهابية بفتح جبهة تصعيد عسكري جديدة ضد المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، بالتزامن مع تحركات ميدانية لنصب منصات إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، عقب الضربات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي.

وبحسب معلومات ميدانية خاصة بموقع مأرب برس فقد وجّهت الجماعة فرقًا متخصصة لنصب وتجهيز منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في إطار استعداداتها لتنفيذ هجمات ضد أهداف في السعودية ومناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، تحت ذريعة الرد على استهداف مطار صنعاء.

وأفادت المعلومات بأن الجماعة حاولت، في الساعات الأولى التي أعقبت استهداف المطار، إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية إلا أن المحاولة فشلت وسقط الصاروخ داخل محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة شمالي اليمن.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع تهديدات أطلقها المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الذي قال إن استهداف مطار صنعاء الدولي «لن يمر دون رد وعقاب».

وقال سريع في بيان إن السعودية أقدمت على استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات الجوية، معتبرًا أن الهجوم أنهى ما وصفها بـ«مرحلة خفض التصعيد»، ومتوعدًا بأن تتحمل الرياض «عواقب عدوانها».

وفي السياق ذاته، حمّل المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام السعودية كامل المسؤولية، وقال إن الهجوم «لن يكون دون رد»، مضيفًا أن جماعته تعتبر «الدفاع عن النفس والوطن والشعب واجبًا دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا وحقًا مشروعًا تقره الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، والبادئ أظلم»، حسب تصريحه.

وتكشف التهديدات الحوثية المتزامنة مع التحركات الميدانية عن مساعي الجماعة لاستغلال استهداف مطار صنعاء ذريعة لإطلاق موجة جديدة من التصعيد العسكري، وإعادة فتح جبهات المواجهة وتهديد أمن السعودية والمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.