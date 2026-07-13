الحكومة تعلن اغلاق جميع مطارات اليمن أمام حركة الطيران

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أعلنت الحكومة اليمنية إغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران.
جاء ذلك في تعميم للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الاثنين، يقضي بإغلاق جميع مطارات الجمهورية اليمنية أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر.
ونبهت شركات الطيران والمنظمات الدولية المشغّلة للرحلات من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية، بأن جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر، وأن القرار يسري مفعوله فورًا.
جاء ذلك بعد فشل طائرة ايرانية الهبوط في مطار صنعاء، عقب استهداف وزارة الدفاع اليمنية مدرجي الهبوط والاقلاع في المطار الدولي الخاضع للحوثيين بعدة غارات، لتغير الطائرة مسارها وتهبط في مطار الحديدة.
وحولت طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية اليوم، وجهتهما من مطار عدن إلى جيبوتي.