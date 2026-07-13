عايض: القوات المسلحة فرضت قواعد الحسم في مطارات اليمن وأفشلت «معركة التحدي» الإيرانية.. والحوثي خسر رهان التحدي والاستعراض

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 186

قال الصحفي أحمد عايض، رئيس تحرير موقع «مأرب برس»، إن القوات المسلحة اليمنية حسمت المواجهة بشأن الطائرة الإيرانية التي كانت تقل وفداً حوثياً، وأجبرت طهران وجماعة الحوثي على إغلاق مطار صنعاء أمامها، نافياً أن تكون الطائرة قد هبطت في مطار الحديدة بالقوة.

وأضاف عايض، في تدوينة نشرها على منصة «إكس» أن إيران والحوثيين حشدوا " جيشاًَ مم الإعلاميين والمستقبلين بهدف تحويل هبوط الطائرة في مطار صنعاء إلى ما وصفه بـ«حدث تاريخي ونصر يَمُنُّون به».

وقال إن الحكومة اليمنية كان بمقدورها استهداف مطار الحديدة أو أي مطار آخر قد تتجه إليه الطائرة، معتبراً أن موقفها حمل رسالة مفادها أن «أي محاولة قادمة سوف تستهدف أي مطار تحاول طهران الهبوط فيه بالقوة، أو إسقاط الطائرة بمن فيها».

واعتبر رئيس تحرير «مأرب برس» أن جماعة الحوثي «خسرت معركة التحدي»، في حين فرضت الحكومة اليمنية ما وصفها بـ«قواعد الحسم»، وأفشلت، بحسب تعبيره، محاولة طهران ووكلائها في اليمن استثمار الواقعة في استعراض سياسي وإعلامي.