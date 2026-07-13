الحكومة تعلن اغلاق جميع مطارات اليمن أمام حركة الطيران عايض: القوات المسلحة فرضت قواعد الحسم في مطارات اليمن وأفشلت «معركة التحدي» الإيرانية.. والحوثي خسر رهان التحدي والاستعراض القائد الأعلى للقوات المسلحة يوجه بوضع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة التهديدات عاجل: الحكومة اليمنية تعلن حالة الانعقاد الدائم وتشكل فريق لإدارة الأزمة بعد التصعيد الحوثي الإيراني القوات المسلحة اليمنية تقصف مطار صنعاء وتمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والرئيس يوجه برفع الجاهزية الى الدرجة القصوى الأردن يتصدى لصواريخ إيرانية.. الدفاعات الجوية تُحبط الهجوم وتؤكد: السيادة خط أحمر هجوم يطال 3 مراكز حدودية للجيش الكويتي ومنصة حفر نفطية قفزة مفاجئة لأسعار النفط.. التصعيد الأميركي الإيراني يعيد شبح أزمة الطاقة العالمية تحذير جوي جديد في اليمن.. حرارة خانقة تضرب السواحل والصحارى وأمطار رعدية غزيرة وبَرَد يهددان المرتفعات ماذا يحدث للقولون عند شرب فنجان من القهوة يوميًا؟.. احذر هذه الأعراض
قال الصحفي أحمد عايض، رئيس تحرير موقع «مأرب برس»، إن القوات المسلحة اليمنية حسمت المواجهة بشأن الطائرة الإيرانية التي كانت تقل وفداً حوثياً، وأجبرت طهران وجماعة الحوثي على إغلاق مطار صنعاء أمامها، نافياً أن تكون الطائرة قد هبطت في مطار الحديدة بالقوة.
وأضاف عايض، في تدوينة نشرها على منصة «إكس» أن إيران والحوثيين حشدوا " جيشاًَ مم الإعلاميين والمستقبلين بهدف تحويل هبوط الطائرة في مطار صنعاء إلى ما وصفه بـ«حدث تاريخي ونصر يَمُنُّون به».
وقال إن الحكومة اليمنية كان بمقدورها استهداف مطار الحديدة أو أي مطار آخر قد تتجه إليه الطائرة، معتبراً أن موقفها حمل رسالة مفادها أن «أي محاولة قادمة سوف تستهدف أي مطار تحاول طهران الهبوط فيه بالقوة، أو إسقاط الطائرة بمن فيها».
واعتبر رئيس تحرير «مأرب برس» أن جماعة الحوثي «خسرت معركة التحدي»، في حين فرضت الحكومة اليمنية ما وصفها بـ«قواعد الحسم»، وأفشلت، بحسب تعبيره، محاولة طهران ووكلائها في اليمن استثمار الواقعة في استعراض سياسي وإعلامي.