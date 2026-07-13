عاجل: القوات المسلحة اليمنية تقصف مطار صنعاء وتمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والرئيس يوجه برفع الجاهزية الى الدرجة القصوى

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية إن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط الطائرة الإيرانية، مؤكدة أن مليشيا الحوثي منعت الطيران الوطني من استخدام المطار وأصرت على انتهاك الأجواء اليمنية عبر الرحلة الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "لقد منعت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة صنعاء وأصرت على ان ينتهك الطيران الإيراني أراضي اليمن ولهذا تم استهداف مدرج المطار".

مصادر مطلعة أكدت لمأرب برس ان الطائرة الإيرانية غيرت مسارها الى جهة غير معلومة واخفت نظام التتبع، مع انباء عن تعرض مطار الحديدة للقصف، ايضا.

واعلن الحوثيون وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة بعد منع الجيش الوطني هبوطها في مطار صنعاء، عقب اختراقها الأجواء اليمنية.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة والجيش والأمن برفع أعلى درجات الجاهزية لحماية سيادة البلاد في ظل التصعيد الراهن مع الحوثيين

وكانت وزارة الدفاع دعت، اليوم الاثنين، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي.. محذرة المواطنين من الاقتراب من منطقة المطار.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنها ستتعامل مع أي جهة أو طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية أو مخالفة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

واشارت الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية المحتملة.

وشددت الوزارة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تطورات ميدانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يكفل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.