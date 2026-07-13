الأردن يتصدى لصواريخ إيرانية.. الدفاعات الجوية تُحبط الهجوم وتؤكد: السيادة خط أحمر

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، في عملية وصفت بأنها نُفذت بكفاءة عالية ضمن إجراءات حماية أمن المملكة وسيادتها.
وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن عملية التصدي جاءت في إطار الإجراءات العملياتية المتبعة للتعامل مع أي تهديدات جوية، مؤكداً أن الحادثة لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي الأردني، مشدداً على أن المملكة لن تتهاون مع أي محاولة تمس سيادتها أو تعرض أمنها للخطر، وأن الرد سيكون حازماً وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وبما يحفظ المصلحة الوطنية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط حالة من الاستنفار الأمني والعسكري لمواجهة أي تداعيات قد تهدد استقرار المنطقة.