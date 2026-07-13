هجوم يطال 3 مراكز حدودية للجيش الكويتي ومنصة حفر نفطية

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أعلن الجيش الكويتي، الأحد، تعرض ثلاثة مراكز حدوية برية شمالي البلاد لـ"هجوم عدواني"، ما أسفر عن "وقوع أضرار مادية".
وقال بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان: "تعرّضت ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم، أسفر عن وقوع أضرار مادية".
وأضاف البيان: "كما تعرّضت إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة".
في وقت سابق الأحد، أعلنت القوات المسلحة الكويتية تصديها لـ"أهداف جوية معادية" داخل المجال الجوي للبلاد. ومثلها قالت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، إن الدفاعات الجوية تتعامل مع "اعتداءات صاروخية"، فيما دوّت صفارات الإنذار في البحرين.
يأتي هذا وسط تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة ثالثة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية الأحد