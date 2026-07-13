قفزة مفاجئة لأسعار النفط.. التصعيد الأميركي الإيراني يعيد شبح أزمة الطاقة العالمية

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة، مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.

وارتفع خام برنت بنحو 3.10 دولار ليصل إلى 79.11 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.95 دولار ليسجل 74.36 دولاراً للبرميل، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية.

وجاءت هذه القفزة عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران باستخدام ذخائر دقيقة، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أميركية في كل من الكويت والبحرين، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي المقابل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية، رغم التوترات المتصاعدة، في حين أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض عدد السفن العابرة للمضيق إلى أدنى مستوى خلال خمسة أسابيع، ما يعكس حالة القلق التي تسيطر على شركات الشحن.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، والذي أُبرم الشهر الماضي بهدف إعادة فتح المضيق وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب عبر مفاوضات جديدة.

ورغم أن تقرير وكالة الطاقة الدولية أشار إلى تحسن الإمدادات النفطية العالمية خلال يونيو، فإنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الحرب، الأمر الذي يبقي الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

ويرى محللون أن رد فعل الأسواق حتى الآن يعكس اعتقاداً بأن التصعيد لا يزال ضمن نطاق هدنة هشة، إلا أن استمرار العمليات العسكرية قد يغير المشهد سريعاً ويدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى خلال الأيام المقبلة.