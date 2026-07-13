تحذير جوي جديد في اليمن.. حرارة خانقة تضرب السواحل والصحارى وأمطار رعدية غزيرة وبَرَد يهددان المرتفعات

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، اليوم الإثنين، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع فرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد، على عدد من المحافظات الجبلية.

وأوضح المركز أن السواحل اليمنية ستشهد طقساً رطباً وحاراً إلى شديد الحرارة، مع أجواء صافية إلى غائمة جزئياً، واحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، فيما تنشط الرياح حول سقطرى وبعض السواحل الجنوبية.

وفي المرتفعات الجبلية، يُتوقع تشكّل سحب ركامية ممطرة مصحوبة بعواصف رعدية، قد تشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، مع امتداد تأثيرها إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.

أما المناطق الصحراوية والهضبية، فستستمر تحت تأثير أجواء جافة وشديدة الحرارة نهاراً، مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وسجلت مدينة سيئون أعلى درجة حرارة متوقعة بـ42 درجة مئوية، تلتها لحج بـ40 درجة، ثم مأرب وبيحان بـ39 درجة، في حين تراوحت درجات الحرارة في المحافظات الجبلية بين 28 و33 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين، خصوصاً في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، كما ناشد السكان في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بضرورة توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة لتجنب أخطار السيول والصواعق والرياح القوية.

وفي النشرة البحرية، أشار المركز إلى استمرار اضطراب البحر في سواحل حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، مع وصول حالة البحر في بحر العرب إلى مستوى شديد الاضطراب، محذراً الصيادين وربابنة السفن من الإبحار في المناطق الشرقية وخليج عدن وحول سقطرى، نظراً لارتفاع الأمواج وشدة الرياح.