ماذا يحدث للقولون عند شرب فنجان من القهوة يوميًا؟.. احذر هذه الأعراض

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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القهوة من المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين، حيث يساعد تناولها في الحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، ولكن يجب الحرص جيدًا على شربها باعتدال تجنبًا لأي نتائج عكسية.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تأثير شرب القهوة يوميًا على صحة القولون وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

ما هي أسباب الإصابة بالإسهال بعد تناول القهوة؟

يساعد تناول جرعة كافية من الكافيين على تنشيط الدماغ بشكل كبير، إلى جانب تنشيط الأمعاء أيضًا، حيث وجدت الأبحاث أن 29% من شاربي القهوة يشعرون برغبة في التبرز بعد شربها ويظهر هذا الشعور بعد 4 دقائق فقط.

عادة ما يحتاج التبرز جهد كبير حيث تنقبض طبقات العضلات في الأمعاء لتحريك البراز عبر التواءات القولون المتعرجة، كما أن القهوة تحتوي على أحماض تزيد من تحفيز الانقباضات العضلية بشكل لا إرادي في المعدة لتسهيل حركة الأمعاء وتحدث هذه الانقباضات بعد شرب أي نوع قهوة.

هل يمكن التحسس من القهوة؟

تأثير القهوة على القولون هناك العديد من الأشخاص عرضة للإصابة بحساسية الأدوية والطعام والماء، وبالتالي يوجد بعض الأشخاص عرضة للإصابة باضطرابات في المعدة نتيجة شرب القهوة، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي.

ما هي أفضل النصائح لشرب القهوة بشكل آمن؟

يوجد العديد من النصائح التي يساعد اتباعها في شرب القهوة دون التعرض لأي مضاعفات صحية قد تؤثر على القولون من بينها:

يفضل تجنب حبس البراز في البطن فترة طويلة تجنبًا لانتفاخ البطن، الغازات، التقلصات، والشعور بعدم الراحة.

- استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أي أعراض غريبة فترة طويلة.

- لا يفضل الإفراط في شرب القهوة خاصة في حالة ملاحظة أي أعراض.

متى تضر القهوة بصحة الجسم؟

أوضح الدكتور أمير عادل، استشاري أمراض القلب والقسطرة، أن القهوة لا تشكل مخاطر صحية للجسم، ولكن يمكن أن تسبب بعض الأضرار الصحية لبعض الفئات خاصة لصحة القلب حيث تزيد من ضربات القلب وارتفاع مؤقت في ضغط الدم، لذلك يجب الابتعاد عن القهوة في حالة وجود أي تاريخ عائلي لأمراض القلب