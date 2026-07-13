أمريكا تعلن استهداف عشرات المواقع في ضرباتها الأخيرة ضد إيران

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قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، إنها أنهت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، واستهدفت "عشرات المواقع في مناطق متعددة بذخائر دقيقة بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة الملاحة الدولية العابرة لمضيق هرمز".
وأشارت سنتكوم في بيان إلى أنها استهدفت أنظمة الدفاع الجوي العسكرية الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق الصغيرة، مستخدمةً طائرات مقاتلة أمريكية وسفنًا حربية، وطائرات مسيّرة هجومية.
وأكد البيان على أن مضيق هرمز يعد "ممرًا بحريًا حيويًا للتجارة العالمية، ولا تسيطر عليه إيران."
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، بوقت سابق الاثنين، شنّ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على قواعد أمريكية في المنطقة.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صافرات الإنذار في البلاد.
وجاء في بيان للوزارة على منصة إكس: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية