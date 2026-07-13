العليمي يطلق تحذيراً شديد اللهجة: لا اعتراف بأي تعامل مع الحوثيين في الملفات السيادية.. واختبار حاسم أمام المجتمع الدولي

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الحكومة اليمنية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإدارة الاختصاصات السيادية للدولة، مشدداً على أن أي تعامل مباشر مع مليشيا الحوثي في هذه الملفات يمثل انتهاكاً للشرعية الدولية وتقويضاً لقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال استقباله، في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، تشاو تشنغ، حيث تبادل الجانبان تحيات قيادتي البلدين، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين اليمن والصين.

وخلال اللقاء، جدد الرئيس العليمي اعتزاز اليمن بعلاقاته التاريخية مع الصين، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ومثمناً الدور الصيني في دعم الأمن والاستقرار والتنمية.

وتناول اللقاء التطورات المتعلقة بالجلسة الطارئة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي، التي طلبت الحكومة اليمنية عقدها لمناقشة ما وصفته بالانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية، عقب تسيير رحلة جوية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وحذر العليمي من أن تكرار مثل هذه الخطوات يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في حماية مبادئ احترام سيادة الدول وعدم السماح للجماعات المسلحة بممارسة صلاحيات الدولة.

وأكد أن الحكومة اليمنية وحدها تمتلك الصلاحية القانونية لمنح تصاريح تشغيل الرحلات الدولية إلى الأراضي اليمنية، مشدداً على أن أي محاولة لمنح المليشيات الحوثية دوراً في هذه الاختصاصات تمنحها شرعية غير معترف بها، وتشكل سابقة قد تشجع جماعات مسلحة أخرى حول العالم على ممارسة وظائف سيادية خارج إطار الدول الشرعية.

كما أشاد الرئيس العليمي بمواقف الصين الداعمة لاحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا الموقف على القضية اليمنية، باعتبارها اختباراً عملياً لهذه المبادئ.

وفي المقابل، جدد العليمي تأكيد التزام الجمهورية اليمنية بمبدأ "الصين الواحدة"، ورفضها لأي خطوات تمس سيادة الصين ووحدة أراضيها، مثمناً الدعم الصيني المستمر لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومؤكداً أهمية استمرار هذا الموقف في مواجهة أي محاولات تستهدف مؤسسات الدولة اليمنية.