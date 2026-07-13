العليمي يحذر من تصعيد خطير: مطار صنعاء لن يتحول إلى بوابة للنفوذ الإيراني

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن تسيير رحلات إيرانية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اليمنية، وتحديًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرًا من أن تكرار هذه الخطوة سيقود إلى تصعيد خطير ستكون له تداعيات تتجاوز حدود اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة السعودية الرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن يفغيني كودروف، حيث نقل السفير تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما حمّل العليمي السفير الروسي تحياته للرئيس بوتين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا، والدور الذي لعبته موسكو في دعم مؤسسات الدولة اليمنية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التطورات الأخيرة المرتبطة بالرحلة الجوية الإيرانية إلى مطار صنعاء، قبيل الجلسة الطارئة المرتقبة لمجلس الأمن، والتي طلبت الحكومة اليمنية عقدها لمناقشة ما وصفته بالانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية.

وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية لا تعارض تشغيل مطار صنعاء لأغراض إنسانية، لكنها ترفض استخدامه لخدمة أهداف عسكرية أو سياسية خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت مبادرة تسمح بتسيير الرحلات عبر الخطوط الجوية اليمنية وبضمانات قانونية وأمنية، إلا أن رفضها كشف – بحسب تعبيره – أن الهدف الحقيقي هو استبدال الناقل الوطني برحلات إيرانية.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن إدارة المجال الجوي والموافقة على الرحلات الدولية من الاختصاصات السيادية الحصرية للدولة اليمنية، مؤكدًا أن أي تعامل مباشر مع جماعة مسلحة في هذه الملفات يقوض قرارات مجلس الأمن، ويشكل سابقة خطيرة قد تستغلها جماعات مسلحة في دول أخرى لممارسة صلاحيات سيادية خارج إطار الدولة.

واختتم العليمي حديثه بالدعوة إلى موقف دولي حازم ومتسق مع مبادئ الأمم المتحدة، يحمي سيادة الدول ويمنع أي محاولات لفرض وقائع جديدة تتجاوز الشرعية والقانون الدولي، مجددًا التزام الحكومة اليمنية بإقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.