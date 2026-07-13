تصعيد خطير يهز الخليج.. إيران تعلن استهداف قواعد أميركية في البحرين والكويت والأردن وصفارات الإنذار تدوي

الإثنين 13 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في تصعيد عسكري جديد ينذر بتوسع دائرة المواجهة في المنطقة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أميركية في الأردن والبحرين والكويت، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الهجمات شملت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ومركزاً لقيادة الطائرات الأميركية المسيّرة في البحرين، إلى جانب قواعد جوية أخرى، أبرزها قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

وفي البحرين، دوّت صفارات الإنذار عقب موجة الغارات الأميركية الأخيرة على إيران، فيما دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

أما في الكويت، فأعلن الجيش الكويتي أن قوات الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، موضحاً أن أصوات الانفجارات التي سُمعت تعود إلى عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي، داعياً الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.