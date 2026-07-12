رفع الجاهزية العسكرية في صدارة اجتماع عسكري رفيع لقيادات وزارة الدفاع

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر،اليوم الأحد، على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين هيئات ودوائر وزارة الدفاع، في ظل المستجدات العسكرية والأمنية والتطورات الميدانية الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده البصر، وضم رؤساء الهيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع، لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية وآخر التطورات الميدانية.

واستمع نائب رئيس هيئة الأركان، خلال الاجتماع، إلى تقريرين مفصلين قدمهما رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع، اللواء الركن ثابت قاسم، ورئيس هيئة القوى البشرية، اللواء الركن أحمد المرزوقي، حول الوضعين العسكري والأمني، والتطورات الميدانية التي جرى رصدها، وإجراءات المتابعة والتقييم.

وأكد البصر أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات والدوائر المختصة، ورفع مستوى الجاهزية، ومواصلة تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي لوزارة الدفاع.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الوحدات والهيئات، بما يخدم متطلبات الأمن والاستقرار ويحافظ على جاهزية القوات المسلحة.