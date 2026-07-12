اللواء سلطان العرادة يكشف توجهاً لتحويل اليمن إلى وجهة سياحية جاذبة للاستثمارات وداعمة للاقتصاد

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة إن اليمن يمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً غنياً وتنوعاً سياحياً فريداً، داعياً إلى مضاعفة الجهود للحفاظ عليه وتحويل البلاد إلى وجهة سياحية رائدة وجاذبة للاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء العرادة، يوم الأحد، بوزير الثقافة والسياحة مطيع دماج، لمناقشة جهود الوزارة وسبل تنشيط القطاعين الثقافي والسياحي بما يسهم في خدمة التنمية والترويج للموروث الحضاري والثقافي لليمن.
وأكد العرادة أهمية الارتقاء بأداء المؤسسات الثقافية والسياحية وتعزيز دورها في بناء الوعي والفكر والثقافة والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء الجمهوري.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الإرث الحضاري والثقافي والاهتمام بالمواقع التاريخية والأثرية وإعداد الخطط اللازمة لتنشيط القطاع السياحي بما يواكب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وقال العرادة إن امتلاك اليمن إرثاً حضارياً وثقافياً غنياً وتنوعاً سياحياً فريداً "يستوجب مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الإرث، وتحويل اليمن إلى وجهة رائدة للسياحة وجاذبة للمستثمرين بذلك القطاع الحيوي"، واستثماره بما يعزز التنمية ويدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في التعريف بتاريخ البلاد وحضارتها.
وأشار إلى أن إدراج معالم مأرب ضمن قائمة التراث الإنساني يمثل اعترافاً دولياً بقيمتها التاريخية والإنسانية، قائلاً إن ذلك يستلزم مضاعفة جهود الحفاظ عليها وصيانتها وتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحماية التراث الإنساني.
وبحث اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية بالآثار والمدن التاريخية والسياحة والتراث، أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الثقافة والسياحة في ظل الظروف الراهنة، والجهود المبذولة لحماية الموروث الثقافي والتاريخي ودعم الأنشطة الثقافية والإبداعية.
من جانبه، استعرض وزير الثقافة والسياحة خطط الوزارة وبرامجها للمرحلة المقبلة وجهود الحفاظ على الموروث الثقافي وتنشيط الحركة الثقافية وتأهيل المواقع السياحية والأثرية وتعزيز الشراكة مع السلطات المحلية والجهات المعنية.
وأكد دماج التزام الوزارة بالمضي في تنفيذ رؤيتها وبرامجها الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتاريخي وإبراز المقومات السياحية في مختلف المحافظات، بما يعزز حضور اليمن الثقافي