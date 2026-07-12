عاجل: الشيخ حمد بن فدغم يعلن توافقًا تاريخيًا بين 128 قبيلة يمنية لتوحيد وتنظيم العمل القبلي، استعدادًا لمواجهة الحوثيين.

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلن الشيخ حمد بن راشد بن فدغم الحزمي، اليوم الأحد، اتفاق 128 قبيلة يمنية مشاركة في مطارح الكرامة بمنطقة الريان في محافظة الجوف على اختيار ممثل عن كل قبيلة، تمهيدًا لإعداد وثيقة تشاور لتنظيم العمل القبلي وفق مبدأ الشورى.

وقال بن فدغم، في كلمة مصورة نشرها مأرب برس « انقر هنا»، إن القبائل المشاركة قدمت من مختلف محافظات اليمن دفاعًا عن القيم والأعراف والكرامة، وعلى نفقتها الخاصة، نافيًا ارتباط التحرك بأي أهداف مادية أو أجندات حزبية أو سياسية.

وأضاف أن الحراك «قبلي بحت» ولا يخدم أي حزب أو نظام أو معسكر، مشيرًا إلى أن مشاركة قبائل من شرق اليمن وغربه وشماله وجنوبه تعكس وحدة القبائل وتماسكها.

وتطرق بن فدغم إلى خلاف شهدته المطارح يوم السبت، وقال إنه كان محدودًا ولم يؤثر على وحدة الصف القبلي، مضيفًا أن مشايخ القبائل تمكنوا من احتوائه وإنهائه بالحكمة، ومقدمًا اعتذاره عما حدث.

ودعا بن فدغم إلى عدم اعتماد أو تداول تسجيلات صوتية منسوبة إليه، قائلًا إن معظمها مزور أو منتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإن مقاطع الفيديو الموثقة وحدها تعبر عن مواقفه.

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