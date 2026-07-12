فرنسا تحشد 70 ألف شرطي لتأمين العيد والمونديال

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أعلن وزير الداخلية لوران نونيز أنه سيتم نشر “70 ألف شرطي ودركي” في فرنسا الثلاثاء لتأمين عيد 14 تموز/يوليو الوطني ومباراة نصف نهائي مونديال 2026 بين فرنسا وإسبانيا.
وأوضح الوزير الفرنسي في حديثه لـ”بي أف أم تي في” أن هذه العناصر الأمنية “ستنتشر في الصباح والمساء”.
ولدى سؤاله عن حجم الجهاز الأمني في باريس، أكد نونيز أن 5 آلاف شرطي ودركي سيعملون منذ العاشرة صباحا.
وأكد نونيز أن أمسية مباراة ربع نهائي المونديال التي جمعت فرنسا والمغرب (2-0) الخميس الماضي “مرت عموما في أجواء جيدة للغاية”.
لكن الوزير استدرك “لقد سجلنا بعض الحوادث التي أفضت إلى توقيف 89 شخصا، كما شهدنا وفاة شابة تبلغ 17 عاما في حادث مروع”.
وشدد نونيز على “عدم التسامح مع أي نوع من الانفلاتات يوم الثلاثاء”.