«قوات درع الوطن» ترفع جاهزيتها القتالية.. تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية لرفع كفاءة وحداتها العسكرية

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نفذت وحدات متخصصة من اللواء السادس بقوات درع الوطن – الفرقة الأولى، تدريباً ميدانياً بالذخيرة الحية، في إطار برنامج تدريبي يستهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز كفاءة ومهارات منتسبي القوات.
وقالت قوات درع الوطن إن التدريب نُفذ بتوجيهات من القيادة العامة للقوات، وبإشراف قائد اللواء السادس العميد محمود الأغبري، ضمن الخطة التدريبية المستمرة لتطوير القدرات القتالية ورفع كفاءة الوحدات العسكرية.
وركز التدريب على تنمية مهارات الرماية بالذخيرة الحية، ورفع مستوى الدقة في إصابة الأهداف، إلى جانب تعزيز الانضباط الميداني والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة أثناء تنفيذ المهام والتدريبات العسكرية.
ويأتي التدريب ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة الميدانية التي تنفذها قوات درع الوطن بهدف صقل مهارات منتسبيها، وتطوير قدراتهم القتالية، ورفع مستوى جاهزيتهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.