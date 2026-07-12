الأكاديمية العربية تمنح الباحث عبدربه حليس درجة الماجستير في إدارة الأعمال عن رسالته حول القيادة التكيفية وإدارة الأزمات.

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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حصل الباحث عبدربه محمد عبدالله حليس على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بعد مناقشة رسالته العلمية بعنوان : "أثر ممارسة القيادة التكيفية في إدارة الأزمات.. دراسة ميدانية على المكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب".

وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من ممارسة القيادة التكيفية في المكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب، كما أثبتت وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين القيادة التكيفية وكفاءة إدارة الأزمات، بما يعكس الدور المحوري لهذا النمط القيادي في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة وفاعلية.

وأوصت الرسالة بضرورة تبني القيادة التكيفية كمدخل استراتيجي في المؤسسات الحكومية، والعمل على تأهيل القيادات الإدارية في مجال إدارة الأزمات، إلى جانب توثيق الخبرات والتجارب المؤسسية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي المتميز للرسالة، مؤكدة أهمية النتائج التي توصلت إليها وما تضمنته من توصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير الأداء الإداري وإثراء المكتبة الأكاديمية بالبحوث المتخصصة في مجالي القيادة وإدارة الأزمات.