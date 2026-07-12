الأكاديمية العربية تمنح الباحث عبدربه حليس درجة الماجستير في إدارة الأعمال عن رسالته حول القيادة التكيفية وإدارة الأزمات. تكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن يعلن دعمه كل الإجراءات الرسمية لمواجهة تصعيد الحوثيين وخرق الهدنة مركز جرهم يصدر كتابًا جديدًا يعيد قراءة سرديات الصراع في اليمن قوات الطوارئ اليمنية تخنق الحوثيين وتغلق أبرز مسارات التهريب عبر الصحراء مأرب تدشن برنامجًا توعويًا يستهدف أكثر من 30 ألف شاب وشابة في المراكز الصيفية أول حالة طرد في المونديال بسبب التحايل.. ما هو قانون الهوية الخاطئة؟ رقم وطني للأطفال في اليمن الرئيس العليمي يعزي أمير قطر في وفاة والده كأس العالم2026: توقيت مباريات نصف النهائي الحكومة اليمنية تستعد لعمل عسكري ضد الحوثيين وتتجه لمجلس الأمن لمحاسبة إيران
حصل الباحث عبدربه محمد عبدالله حليس على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بعد مناقشة رسالته العلمية بعنوان : "أثر ممارسة القيادة التكيفية في إدارة الأزمات.. دراسة ميدانية على المكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب".
وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من ممارسة القيادة التكيفية في المكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب، كما أثبتت وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين القيادة التكيفية وكفاءة إدارة الأزمات، بما يعكس الدور المحوري لهذا النمط القيادي في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة وفاعلية.
وأوصت الرسالة بضرورة تبني القيادة التكيفية كمدخل استراتيجي في المؤسسات الحكومية، والعمل على تأهيل القيادات الإدارية في مجال إدارة الأزمات، إلى جانب توثيق الخبرات والتجارب المؤسسية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي المتميز للرسالة، مؤكدة أهمية النتائج التي توصلت إليها وما تضمنته من توصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير الأداء الإداري وإثراء المكتبة الأكاديمية بالبحوث المتخصصة في مجالي القيادة وإدارة الأزمات.