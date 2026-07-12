مركز جرهم يصدر كتابًا جديدًا يعيد قراءة سرديات الصراع في اليمن

الأحد 12 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أصدر مركز جرهم للبحوث والدراسات كتابًا جديدًا للباحث السياسي مهند الغرساني بعنوان "سرديات الصراع في اليمن: نحو إعادة بناء الرواية السياسية"، في محاولة فكرية تسعى إلى تقديم قراءة نقدية للصراع اليمني من خلال تفكيك الخطابات والروايات السياسية المتنافسة، وإعادة بناء السردية الوطنية وفق منهج علمي حديث.

ويتناول الكتاب الصراع في اليمن بوصفه نتاجًا لتعدد السرديات والخطابات التي تنافست على تفسير الواقع واحتكار تمثيله، مؤكدًا أن الأزمة اليمنية تتجاوز كونها صراعًا سياسيًا أو عسكريًا، لتصبح أزمة في الرؤية ومنهجية الفهم.

ويقدم المؤلف إطارًا نظريًا يقوم على المنهج الديناميكي المنسجم، مستندًا إلى قوانين الديناميكية الجدلية، بهدف تفسير التفاعلات المعقدة داخل النظام السياسي اليمني، وتحليل مسارات التحول والأزمات المركبة، مع طرح نماذج لفهم تطور الأنظمة التفاعلية وآليات عملها.

كما يناقش الكتاب أهمية تجاوز التفسيرات الأحادية للصراع، والدعوة إلى تبني مقاربات علمية أكثر شمولًا تستوعب العلاقة بين الإنسان والمكان والزمان والدولة، بما يسهم في إعادة بناء الرواية السياسية على أسس معرفية رصينة.

ويخلص الكتاب إلى أن إعادة بناء السردية السياسية تمثل مدخلًا أساسيًا لفهم جذور الأزمة اليمنية، وركيزة لصياغة رؤى استراتيجية قادرة على الإسهام في بناء سلام مستدام قائم على الفهم العميق لطبيعة الصراع، بعيدًا عن المعالجات الجزئية والتسويات المؤقتة.

ويؤكد المؤلف أن مستقبل اليمن يرتبط بقدرته على استعادة وعيه بالسردية الوطنية وإعادة صياغتها وفق قواعد التوازن والانسجام، بما يعزز فرص الانتقال من دوائر الصراع إلى آفاق الاستقرار والتنمية.

ويواصل مركز جرهم للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة جرهم للإعلام والتنمية، من خلال هذا الإصدار، جهوده في دعم البحث العلمي وإنتاج المعرفة، والإسهام في تقديم قراءات علمية للقضايا اليمنية المعاصرة، بما يعزز الحوار الفكري والسياسي ويثري المكتبة اليمنية بالدراسات المتخصصة.